Россия "окончательно потеряла инициативу в битве за Донбасс", - Sky News

Об этом со ссылкой на западного чиновника сообщила телекомпания Sky News.

Москва не захватит индустриального региона в "ближайшем будущем", - сказал чиновник, добавив, что россияне "не собираются просто сдаваться и возвращаться домой".

По мнению источника, война в Украине характерна "ростом и спадом", причем Россия могла бы "адаптировать или корректировать свои действия".

Sky News напоминает, что ранее западные официальные лица заявляли о серьезности российских атак и что Москва достигла "настоящего прогресса" в цели освобождения Донбасса. Но сейчас чиновник заявил, что Россия "окончательно потеряла инициативу" в битве за регион.

Он также добавил, что полный контроль над Донецкой областью остается "минимальной политической целью кампании на Донбассе", но выглядит "все менее вероятным", что Россия достигнет ее в ближайшие несколько месяцев.

27 июля в Харьковской области ВСУ обезвредили разведывательную группу, которая пыталась разоблачить позиции украинцев в районе Пасеки.

Данилов говорит, что политическое руководство готово отдать приказ ВСУ уничтожать вражеские объекты РФ, с которых наносят удары по Украине.

В перехваченном разговоре оккупант пожаловался на молниеносную работу ВСУ.

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