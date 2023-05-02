Об этом сообщает пресс-служба ФШР.

Федерация шахмат России (ФШР) и Азиатская шахматная федерация (АШФ) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития шахматного спорта на территории РФ и стран-членов АШФ.

"С 1 мая 2023 года Федерация шахмат России становится полноправным членом Азиатской шахматной федерации. Благодаря этому российские шахматисты смогут участвовать в большом количестве крупных международных соревнований, а также появится возможность организовывать важнейшие турниры азиатского календаря в нашей стране. ФШР первая среди всех спортивных федераций России осуществила переход в азиатскую федерацию, дав тем самым положительный пример остальным российским спортивным организациям", — говорится на сайте ФШР.

Председатель ФШР Андрей Филатов избран зональным президентом АШФ.

Отметим, что ФШР стала первой спортивной структурой России, которая на фоне санкций, введенных в связи с войной России против Украины, сменила географическую прописку.