Россия окончательно перешла из Европейской федерации шахмат в Азиатскую
С 1 мая Федерация шахмат России становится полноправным членом Азиатской шахматной федерации – она стала первой из спортивных организаций, решившейся на такой шаг
Об этом сообщает пресс-служба ФШР.
Федерация шахмат России (ФШР) и Азиатская шахматная федерация (АШФ) подписали меморандум о сотрудничестве в сфере развития шахматного спорта на территории РФ и стран-членов АШФ.
"С 1 мая 2023 года Федерация шахмат России становится полноправным членом Азиатской шахматной федерации. Благодаря этому российские шахматисты смогут участвовать в большом количестве крупных международных соревнований, а также появится возможность организовывать важнейшие турниры азиатского календаря в нашей стране. ФШР первая среди всех спортивных федераций России осуществила переход в азиатскую федерацию, дав тем самым положительный пример остальным российским спортивным организациям", — говорится на сайте ФШР.
Председатель ФШР Андрей Филатов избран зональным президентом АШФ.
Отметим, что ФШР стала первой спортивной структурой России, которая на фоне санкций, введенных в связи с войной России против Украины, сменила географическую прописку.
- В январе 2023 года Российская Федерация шахмат начала процесс отказа от членства в Европейской. А в феврале она получила разрешение на изменение континентальной федерации от ФИДЕ – 28 февраля делегаты генассамблеи Азиатской шахматной федерации проголосовали за включение Федерации шахмат России в состав организации. Ранее ФШР входила в Европейский шахматный союз (ECU).
- 20 июля сообщалось, что действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен из Норвегии отказался соревноваться за шахматную корону с россиянином.
- 30 апреля китаец Дин Лижень победил россиянина Яна Непомнящего и стал 17-м чемпионом мира по шахматам.
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