Россия оккупировала Славутич, - мэр

Об этом он сообщил в видеообращении.

"Славутич с сегодняшнего дня в оккупации. Мы стойко защищали наш город. Три дня назад мы получили ультиматум сдать его без боя, но наши военные, Нацполиция приняли решение отстаивать город. Они не могли по-другому, они военные, они для этого и работают ", – отметил мэр.

По его словам, несмотря на это, силы оказались неравными.

"Когда враг подошел к городу, когда начались обстрелы жилых кварталов, было принято решение – не прикрываться мирными жителями, не входить в город, как и договаривались с самого начала", – рассказал Фомичев.

Следовательно, город оказался под оккупацией российских войск.



"Сегодня город оккупирован, но мы заявили свою позицию по этому поводу. Мы заявили свою позицию к оккупации, по отношению к врагу, к оккупанту, который сегодня в Славутиче. Весь город, те,кто остались вышли на улицу с флагами Украины, с лозунгами, что Славутич - это Украина, что нам не нужно никого другого, потому что это наша земля, мы сами знаем, как нам здесь жить.И сегодня Славутич остается украинским городом, под украинскими флагами, с украинской властью, с украинской Конституцией, со своим кодексом этики", – сказал он.

Городской голова Славутича поблагодарил всех, кто сейчас поддерживает город.

"Нам помогают со всех уголков: кто-то отправляет гуманитарную помощь, кто-то предоставляет информацию в СМИ, чтобы поддержать наших захваченных на ЧАЭС работников. И так каждый делает свой вклад в защиту и оборону Славутича. Но впереди еще много вызовов. Я прошу наших друзей помогать нам и дальше. Мы должны научиться жить теперь в этом состоянии - в состоянии оккупации", - заметил он.

Мэр подчеркнул, что в Славутиче нет вооруженных сил.

Он добавил, что ведутся переговоры об открытии гуманитарных коридоров для города.

"По "зеленым коридорам", эвакуации, выезду людей - об этом идет речь. Мы в переговорах. Как только будет официальная информация - я сообщу. Все желающие покинуть город смогут это сделать", - отметил чиновник.

По словам мэра, в Славутиче сохраняется комендантский час, который отныне контролируют оккупанты.

"Его контролируют оккупанты, их военные. Напоминаю, комендантский час с 19:00 до 7:00. Оккупационные войска работают в городе по обследованию наших домов на предмет наличия оружия. Сохраняйте спокойствие, не паникуйте, они проверят все, что захотят, и на этом завершат", - подчеркнул мэр.

Кроме того, на выезде из города останутся блокпосты.

Также он подтвердил информацию о погибших жителях Славутича.

"Пока подтверждены три смерти. Не всех мы еще опознали. Поэтому обращаюсь к родным и близким, тем, кто возможно знает погибших: позвоните в больницу и помогите опознать людей, кто это, их фамилии, кто они такие есть. Среди них есть и мирные жители", - отметил мэр.

Кроме того, Фомичев сообщил, что одна из важных задач - ротация персонала на ЧАЭС.

"Мы должны продолжать эту работу обязательно, должны заменять персонал, чтобы сохранять безопасность ЧАЭС, очень важного объекта мирового уровня, работу нового безопасного конфайнмента. Для этого нам нужны согласованные действия. И вопросы обмена военных нацгвардейцев, захваченных в первый день войны, на военнопленных российской армии. Этот вопрос тоже обсуждается на самом высоком уровне", - подчеркнул чиновник.