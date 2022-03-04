Россия оккупировала город Тростянец Сумской области, - председатель ОВА

Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий в Telegram.



"Они не позволяют медикам выезжать на вызовы, только к детям в экстренных случаях. Медиков предупредили, что расстреляют, если выедут самостоятельно. Скорую из других населенных пунктов не пускают", - написал он.



По словам председателя ОВА, у местных нет возможности купить продукты и другие товары.



"Все магазины разграблены, в городе постоянно проводят обыски и работают снайперы. Также нет возможности попасть в город, чтобы помочь населению", - отметил Живицкий.

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