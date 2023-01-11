Россия ограничила выезд военнообязанных, даже ограниченно пригодных, - разведка

Об этом сообщили в Главном управлении разведки.

"В тексте указано: "С 9 января 2023 г. с 00 часов 00 минут пограничным управлением ФСБ России обеспечить ограничение выезда за пределы территории российской федерации граждан, имеющих заключение о готовности к военной службе из категорий "А", "Б" и "В" , – говорится в сообщении.

Отмечают, что теперь для всех перечисленных категорий граждан будет закрыт выезд за территорию России по всем пунктам пропуска по всем направлениям. Кроме того, выезд запретят и гражданам категории "В", то есть ограниченно пригодными к военной службе. В мирное время их освобождают от призыва и военного собрания и относят к запасу.

ГУР напоминает, что ранее уже сообщали о новой волне мобилизации в России. Отмечали, что главным во время нее будет количество, а не качество мобилизованных и предоставленной им техники. Отмечают, что на экипировку и подготовку мобилизованных уйдет около двух месяцев.

7 января заместитель руководителя Главного управления военной разведки Министерства обороны Вадим Скибицкий заявил , что новую волну мобилизации в России могут объявить 15 января.