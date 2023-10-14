Россия ограничила въезд гражданам Украины из третьих стран, с которыми она граничит, - ГПСУ

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Россия ограничила въезд гражданам Украины на свою территорию из третьих стран, с которыми она граничит. Осталось только два направления, через аэропорт "Шереметьево" и один из пунктов пропуска на границе с Латвией. Это касается граждан Украины в возрасте от 14 лет. Дети граждане Украины до 14 лет могут попасть на территорию Украины в сопровождении граждан РФ. На это также отреагировал МИД Украины, отмечая, что это продолжение действий, которые совершает Россия по похищению украинских детей", - подчеркнул Демченко.

Спикер Государственной пограничной службы также добавил, что таким образом Россия продолжает оказывать давление на граждан Украины, находящихся на ВОТ, по получению паспорта РФ.