Россия ограничила въезд гражданам Украины из третьих стран, с которыми она граничит, - ГПСУ
Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко отметил, что осталось два направления для въезда граждан Украины в Россию
Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"Россия ограничила въезд гражданам Украины на свою территорию из третьих стран, с которыми она граничит. Осталось только два направления, через аэропорт "Шереметьево" и один из пунктов пропуска на границе с Латвией. Это касается граждан Украины в возрасте от 14 лет. Дети граждане Украины до 14 лет могут попасть на территорию Украины в сопровождении граждан РФ. На это также отреагировал МИД Украины, отмечая, что это продолжение действий, которые совершает Россия по похищению украинских детей", - подчеркнул Демченко.
Спикер Государственной пограничной службы также добавил, что таким образом Россия продолжает оказывать давление на граждан Украины, находящихся на ВОТ, по получению паспорта РФ.
- Граждане Украины могут попасть домой через пункт пропуска "Покровка" в Сумской области даже без наличия всех необходимых документов для пересечения границы
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