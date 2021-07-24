Россия ограничила импорт помидоров из Беларуси

Как отметили в ведомстве, подобное продиктовано "целью сохранения фитосанитарного благополучия и предотвращения распространения карантинного объекта на территории РФ", приводит подробности Еспресо.TV .



По данным российской стороны, в помидорах белорусского ОАО "Дорорс" 23 июля якобы было обнаружено "12 случаев вируса мозаики пепино (Pepino mosaic virus)".



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Поэтому РФ обязала официальный Минск провести расследование и "предоставить информацию о проведенных мероприятиях в адрес российского ведомства". А до тех пор томаты зазаначени белорусской компании в Россию не впускать.



По мнению белорусских политологов, решение Россельхознадзора имеет полдитичне основания.





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