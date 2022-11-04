Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

Россияне отметили, что выразили такой "протест" из-за активного участия британских военных специалистов в подготовке и поставке подразделений украинских войск, в частности, "в целях проведения диверсионных операций на море".

"В случае продолжения таких актов агрессии, угрожающих прямым вовлечением в конфликт, вся ответственность за их пагубные последствия и рост напряженности в отношениях между нашими государствами будет полностью лежать на британской стороне", — заявили в российском министерстве.

Москва не предоставила конкретные доказательства для подтверждения своих заявлений. Как отметили в МИД РФ, они, мол, располагают информацией, что военно-морские силы Великобритании "передали украинской стороне определенное количество" беспилотных аппаратов.

Как сообщалось, 29 октября беспилотники атаковали российские корабли, расположенные в Севастопольской бухте. В тот же день в открытом доступе появилось видео, на котором видно, как надводный дрон атаковал фрегат проекта 11356Р "Адмирал Макаров" - корабль, ставший флагманом черноморского флота после уничтожения Военно-морскими силами Украины ракетного крейсера "Москва". Министерство обороны РФ не подтвердило поражение именно этого корабля, но признало повреждение тральника "Иван Голубец".

По данным минобороны РФ, атака против российских кораблей 29 октября производилась семью автономными морскими беспилотными летательными аппаратами и девятью беспилотниками другого типа.

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