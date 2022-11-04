Россия официально обвинила Британию в причастности к атаке на корабли ВМФ РФ в Севастополе и пригрозили "прямым конфликтом"
Министерство иностранных дел России 3 ноября вызвало госпожу посла Великобритании в Москве Дебора Броннерт, которой выразили "решительный протест" в связи с якобы причастностью Лондона к атаке на Севастополь
Об этом говорится в заявлении МИД РФ.
Россияне отметили, что выразили такой "протест" из-за активного участия британских военных специалистов в подготовке и поставке подразделений украинских войск, в частности, "в целях проведения диверсионных операций на море".
"В случае продолжения таких актов агрессии, угрожающих прямым вовлечением в конфликт, вся ответственность за их пагубные последствия и рост напряженности в отношениях между нашими государствами будет полностью лежать на британской стороне", — заявили в российском министерстве.
Москва не предоставила конкретные доказательства для подтверждения своих заявлений. Как отметили в МИД РФ, они, мол, располагают информацией, что военно-морские силы Великобритании "передали украинской стороне определенное количество" беспилотных аппаратов.
- Как сообщалось, 29 октября беспилотники атаковали российские корабли, расположенные в Севастопольской бухте. В тот же день в открытом доступе появилось видео, на котором видно, как надводный дрон атаковал фрегат проекта 11356Р "Адмирал Макаров" - корабль, ставший флагманом черноморского флота после уничтожения Военно-морскими силами Украины ракетного крейсера "Москва". Министерство обороны РФ не подтвердило поражение именно этого корабля, но признало повреждение тральника "Иван Голубец".
- По данным минобороны РФ, атака против российских кораблей 29 октября производилась семью автономными морскими беспилотными летательными аппаратами и девятью беспилотниками другого типа.
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