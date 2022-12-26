Россия объявила в розыск журналиста-расследователя Bellingcat Христо Грозева
Министерство внутренних дел России объявило в федеральный розыск журналиста-расследователя проекта Bellingcat Христо Грозева
Об этом свидетельствуют данные в базе розыска российского ведомства, передает " Медиазона ".
Грозева разыскивают "по статье Уголовного кодекса", но по какой именно – не указано.
Христо Грозев – руководитель проекта Bellingcat, публикующий расследования, в которых фигурируют известные политики, финансисты. Группа утверждает, что в своей деятельности использует только открытые источники.
- 25 июля федеральная служба безопасности РФ заявила, что якобы сорвала операцию украинской разведки по угону боевых самолетов, в которой принимал участие Христо Грозев.
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