Об этом свидетельствуют данные в базе розыска российского ведомства, передает " Медиазона ".

Грозева разыскивают "по статье Уголовного кодекса", но по какой именно – не указано.

Христо Грозев – руководитель проекта Bellingcat, публикующий расследования, в которых фигурируют известные политики, финансисты. Группа утверждает, что в своей деятельности использует только открытые источники.

25 июля федеральная служба безопасности РФ заявила, что якобы сорвала операцию украинской разведки по угону боевых самолетов, в которой принимал участие Христо Грозев.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb