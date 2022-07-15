Россия объявила в розыск журналиста Евгения Киселева

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на МВД РФ.

Киселева внесли в реестр физлиц-иноагентов.

Его разыскивают по уголовному делу, но по какой статье оно возбуждено, не уточняют.

Справочно. Евгений Киселев – журналист, медиаменеджер, политический обозреватель. Являлся автором и ведущим программ на российских каналах НТВ, ТНТ и ТВ-6. С 2008 года Киселев работает на украинском телевидении, сегодня ведущий телеканала "Украина 24".

14 июля сайт телеканала Эспрессо был заблокирован в России.

Недавно Роскомнадзор заблокировал сайты финской государственной ТРК Yle, грузинского издания Sova и армянское Радио Свобода.

В начале российского вторжения Роскомнадзор РФ угрожал Википедии за "ложную статью" о войне России против Украины.

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