Россия объявила в розыск журналиста Евгения Киселева
Министерство внутренних дел России объявило в розыск журналиста Евгения Киселева
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на МВД РФ.
Киселева внесли в реестр физлиц-иноагентов.
Его разыскивают по уголовному делу, но по какой статье оно возбуждено, не уточняют.
Справочно. Евгений Киселев – журналист, медиаменеджер, политический обозреватель. Являлся автором и ведущим программ на российских каналах НТВ, ТНТ и ТВ-6. С 2008 года Киселев работает на украинском телевидении, сегодня ведущий телеканала "Украина 24".
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