Россия объявила в розыск украинскую журналистку Янину Соколову

Об этом сообщают российские СМИ.

"МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)", – говорится в заявлении.

Там также отмечается, что российский следственный комитет обратил внимание на заявления Соколовой, которое якобы "выразило позицию относительно необходимости убийства русских людей по национальному признаку".