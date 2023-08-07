Россия объявила в розыск украинскую журналистку Янину Соколову
Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск украинскую телеведущую, журналистку Янину Соколову
Об этом сообщают российские СМИ.
"МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (включена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)", – говорится в заявлении.
Там также отмечается, что российский следственный комитет обратил внимание на заявления Соколовой, которое якобы "выразило позицию относительно необходимости убийства русских людей по национальному признаку".
- 27 июля МВД России объявило в розыск судью МУС, выдавшей ордер на арест Путина.
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