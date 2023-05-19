Россия объявила в розыск гаагского прокурора Карима Хана, выдавшего ордер на арест Путина
Российское МВД объявило в розыск прокурора Международного уголовного суда Карима Хана
Об этом сообщают российские СМИ.
Карим Хан является прокурором Международного уголовного суда в Гааге, и именно он выдал ордер на арест президента террористической РФ Владимира Путина.
Российское МВД ответило на ордер – розыском.
- 17 марта Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. В ответ заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил нанести ракетный удар по суду в Гааге.
- 23 марта был подписан меморандум между правительством Украины и судом в Гааге об открытии офиса Международного уголовного суда в Киеве.
- 9 апреля сообщалось, что Европейский Союз продолжает обсуждать со странами G7 возможности создания специального трибунала для преследования России за преступления агрессии против Украины.
- Сегодня, 4 мая, президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Нидерланды.
- В Международном уголовном суде в Гааге президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул , что хочет видеть здесь российского диктатора Владимира Путина.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.11
Покупка 37.11Продажа 37.65
-
EUR
Покупка 40.09Продажа 40.99
- Актуальное
- Важное