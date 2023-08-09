Об этом сообщили российские пропагандистские СМИ со ссылкой на базу МВД РФ.

Как отмечается в базе российского министерства, Андрея Загороднюка разыскивают "по статье уголовного кодекса РФ". Однако не указано, по какой именно.

Кроме того, в розыск по уголовной статье, кака сообщают росСМИ, объявлены "бывший первый заместитель командующего Операцией объединенных сил - начальник объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игорь Танцюра, а также бывший командующий оперативно-тактической группировкой украинских войск "Донецк" Александр Красноок".

Андрей Загороднюк занимал должность министра обороны Украины с августа 2019 года по март 2020 года.

Игорь Танцура в 2019 году был начальником штаба – первым заместителем командующего Операцией объединенных сил. В 2022 году – начальник штаба – заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ. 15 мая 2022 года назначен командующим Силами территориальной обороны ВСУ.

Александр Красноок – из военной династии. Его дед и отец были офицерами. Он прошел путь от командира танкового взвода до командующего ОК "Восток". Выполнял задание в Ираке. С 2014-го – в АТО, в Дебальцево и Донецком направлении. В марте 2022 года был назначен первым заместителем председателя военно-гражданской администрации Кривого Рога, а впоследствии – заместителем председателя Днепропетровской ОВА.

Ранее следственный комитет России выдвинул заочное обвинение Загороднюку, Танцюре и Краснооку – "в преступлениях против мирных жителей".