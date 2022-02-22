Россия объявила об установлении "дипломатических отношений" с террористами "ЛНР" и "ДНР"

Соответствующее сообщение обнародовал сайт МИД РФ.



"Согласно Указу Президента Российской Федерации В. В. Путину №71 от 21 февраля с. г. сегодня, 22 февраля 2022 г., путем обмена нотами между МИДом России и МИДом Донецкой Народной Республики, а также МИДом России и МИДом Луганской Народной Республики была оформлена договоренность об установлении с этой даты дипломатических отношений между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой, а также Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой на уровне посольств", - говорится в сообщении.



Глава МИД России Сергей Лавров поздравил так называемых министров террористических организаций Наталию Никонорову ("ДНР") и Владислава Дейнего ("ЛНР") с установлением "дипломатических отношений" с оккупантом.