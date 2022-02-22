Россия объявила об установлении "дипломатических отношений" с террористами "ЛНР" и "ДНР"
Во вторник, 22 февраля, МИД РФ объявил об установлении "дипломатических отношений" с террористическими организациями "ЛНР" и "ДНР", формально контролирующими оккупированные Россией территории Луганщины и Донбасса
Соответствующее сообщение обнародовал сайт МИД РФ.
"Согласно Указу Президента Российской Федерации В. В. Путину №71 от 21 февраля с. г. сегодня, 22 февраля 2022 г., путем обмена нотами между МИДом России и МИДом Донецкой Народной Республики, а также МИДом России и МИДом Луганской Народной Республики была оформлена договоренность об установлении с этой даты дипломатических отношений между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой, а также Российской Федерацией и Луганской Народной Республикой на уровне посольств", - говорится в сообщении.
Глава МИД России Сергей Лавров поздравил так называемых министров террористических организаций Наталию Никонорову ("ДНР") и Владислава Дейнего ("ЛНР") с установлением "дипломатических отношений" с оккупантом.
- Напомним, 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании "ДНР" и "ЛНР".
- В указе о признании "Л/ДНР" Путин официально приказал ввести в ОРДЛО войска РФ .
- 22 февраля российский Совет Федерации поддержал обращение Путина об использовании российских войск за границей.
- Путин заявил, что Минских соглашений "больше не существует", а Луганщину и Донетчину назвал "прописанными в конституциях республик" территориями "Л/ДНР".
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