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Россия объявила о якобы захвате Соледара. В ВСУ опровергли

13 января, 2023 пятница
13:25
война с Россией

В России заявили о якобы полном захвате города Соледар Донецкой области, где велись тяжелые бои. Генштаб ВСУ опровергает эту информацию

Об этом сообщает минобороны России.

Спикер Игорь Конашенков заявил, что вечером 12 января армия РФ "завершила освобождение" города Соледар в Донецкой области.

В российском министерстве подчеркнули, что захват "имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий".

Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины, прокомментировал для РБК-Украина это заявление противника.

"Нет, это не соответствует действительности. Бои идут в городе. Детали я не могу рассказывать", - сказал Череватый.

  • 11 января спикер Сил обороны Украины Восточного направления полковник Сергей Череватый опроверг заявления россиян, что Соледар находится под контролем РФ.
  • Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил : бои украинских защитников за Бахмут и Соледар в Донецкой области свидетельствуют о том, насколько важно усилить военную помощь Украине.
  • После обеда того же дня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила , что в городе Соледар российские войска пытаются прорвать оборону, идут тяжелые бои.
  • 12 января стало известно , что в районе Соледара украинское войско уничтожило более 100 россиян. А Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск, сообщил , что в районе Соледара идут бои, врагу наносится максимальное поражение.
  • В этот же день президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники обсудили ситуацию в районе Соледара и Бахмута Донецкой области. Обсудили обеспечение боеприпасами защитников.
  • В вечерней сводке Генштаб отмечал : наиболее ожесточенные бои продолжаются в районах населенных пунктов Соледар, Парасковеевка, Бахмут и Клещеевка. На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись Спорное, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Дружба и Пивничное Донецкой области.
  • А в Пентагоне также нет подтверждений информации о якобы захвате россиянами Соледара.
  • Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 13 января заявила , что ночью в Соледаре продолжались бои, на Донетчину бросили чуть ли не все основные силы врага.

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Украина
Россия
военные силы Украины
Донетчина
Соледар
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