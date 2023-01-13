Россия объявила о якобы захвате Соледара. В ВСУ опровергли

Об этом сообщает минобороны России.

Спикер Игорь Конашенков заявил, что вечером 12 января армия РФ "завершила освобождение" города Соледар в Донецкой области.

В российском министерстве подчеркнули, что захват "имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий".

Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск Вооруженных Сил Украины, прокомментировал для РБК-Украина это заявление противника.

"Нет, это не соответствует действительности. Бои идут в городе. Детали я не могу рассказывать", - сказал Череватый.

11 января спикер Сил обороны Украины Восточного направления полковник Сергей Череватый опроверг заявления россиян, что Соледар находится под контролем РФ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил : бои украинских защитников за Бахмут и Соледар в Донецкой области свидетельствуют о том, насколько важно усилить военную помощь Украине.

После обеда того же дня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила , что в городе Соледар российские войска пытаются прорвать оборону, идут тяжелые бои.

12 января стало известно , что в районе Соледара украинское войско уничтожило более 100 россиян. А Сергей Череватый, спикер Восточной группировки войск, сообщил , что в районе Соледара идут бои, врагу наносится максимальное поражение.

В этот же день президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего. Участники обсудили ситуацию в районе Соледара и Бахмута Донецкой области. Обсудили обеспечение боеприпасами защитников.

В вечерней сводке Генштаб отмечал : наиболее ожесточенные бои продолжаются в районах населенных пунктов Соледар, Парасковеевка, Бахмут и Клещеевка. На Бахмутском направлении огневому поражению подверглись Спорное, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Подгородное, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Дружба и Пивничное Донецкой области.

А в Пентагоне также нет подтверждений информации о якобы захвате россиянами Соледара.

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 13 января заявила , что ночью в Соледаре продолжались бои, на Донетчину бросили чуть ли не все основные силы врага.

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