Публицист поделился деталями в эфире телеканала "Еспресо".

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров говорит, что западные лидеры не дают Украине возможности договариваться с РФ. Это демонстрация российской картины мира - во всем виноват коллективный Запад. Во всем виноваты США, Великобритания и тд. Вот если бы не они, Украина давно бы Стоит отметить, что Лавров достаточно сильно обиделся на лидеров "Большой семерки", которые не пришли на общий ужин с ним во время саммита G20 и отказались фотографироваться", - отметил Портников.

Журналист добавил, что заявления Путина следует рассматривать не только как сигналы для Запада и Украины, ведь это сигналы и для внутренней аудитории России.

"Все пытаются понять слова Путина, что "россияне еще не начинали воевать", что Россию невозможно победить на поле боя. Нужно понимать, что Российская Федерация – это страна, в которой сигналы адресуются как международной, так и внутренней аудитории. Путину важно, чтобы россияне поняли, почему так называемая специальная военная операция продолжается так долго. Все эти путинские сигналы так или иначе должны быть частью собственной картины мира самого президента РФ", - отметил Виталий Портников.

7 июля Путин заявил , что если Запад хочет победить нас на поле боя, пусть попробует и приравнял в статусе террористов "ЛДНР" с российскими военнослужащими. В тот же день в Офисе президента Украины отреагировали на последнее выступление президента РФ Владимира Путина с угрозами украинцам.

8 июля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выступил с онлайн-речью на встрече министров G20 и призвал мир дать решительный ответ российской агрессии .

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