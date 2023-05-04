Об этом и не только писали мировые медиа 4 мая:

The New York Times

Россия обвинила США в причастности к взрывам над Кремлем. Представитель Кремля заявил, не предоставив доказательств, отмечают в издании, что Соединенные Штаты "продиктовали" украинские удары по территории России: "Мы хорошо знаем, что решения о таких действиях и таких террористических актах принимаются не в Киеве, а в Вашингтоне, - цитирует NYT Пескова. – Киев потом делает то, что ему говорят". В ответ спикер Совета нацбезопасности США Джон Кирби сказал, что "Песков откровенно лжет, просто и ясно".

Очередная атака на Киев также не осталась без внимания американских журналистов. Российские войска снова обстреляли украинские города из беспилотников и ракет. Атаки были направлены на Киев и Одессу, отмечают в издании и напоминают о предыдущем обстреле Херсона, где число погибших возросло до 23 человек – его называют одним из самых смертоносных в Украине в этом году.

The Washington Post

Владимир Зеленский прибыл в Международный уголовный суд в Гааге. Во время символического визита менее чем через два месяца после того, как суд выдал ордер на арест Путина за похищение тысяч украинских детей, Зеленский заявил, пишет WP, что российский президент "заслуживает приговора за эти преступные действия прямо здесь, в столице международного права". Президент также сказал, что уверен, что Путин предстанет перед судом, когда Украина победит в войне: "И мы выиграем войну".

Как и другие издания, WP обсуждает громкое обвинение Россией Вашингтона в причастности к появлению беспилотников над Кремлем: "Мы знаем, что часто даже не Киев определяет цели, а Вашингтон определяет их, а затем доводит до Киева, чтобы Киев их выполнял. Делить все это на двоих или нет – это их дело, но Вашингтон должен знать, что мы это хорошо знаем", – сказал Песков. Журналисты акцентируют на заявлении Кирби в ответ, где он опроверг какие-либо обвинения, аналогично сделали и украинские власти несколько раньше. WP подчеркивает, что обвинения россиян в адрес США прозвучали спустя несколько часов после ночного запуска волны беспилотников по Киеву и Одессе.

The Guardian

В издании подходят к теме беспилотников над Кремлем с другой стороны, подавая мнение экспертов о том, что это мог быть российский трюк. Россия могла инсценировать эти события специально, чтобы обвинить прежде всего Украину. Удар нанесен в потенциально переломный момент войны, когда Украина готовится к долгожданному контрнаступлению. В частности, американский аналитический центр ISW заявил, что Россия, вероятно, инсценировала атаку, чтобы подчеркнуть экзистенциальную угрозу для российских граждан и подготовиться к более широкой мобилизации. прямо над сердцем Кремля таким образом, чтобы обеспечить поразительное зрелище, которое можно было бы хорошо снять на камеру".

Еще один материал посвящен ситуации в Херсоне с рассказами и местными ожиданиями. Жители Херсона запасаются едой и водой накануне комендантского часа, а некоторые говорят, что ждут "чего-то большого" через несколько дней. Некоторые сказали, что планируют оставаться дома до комендантского часа и запланированного закрытия города, добавив, что спали в одежде или пошли в убежища из-за интенсивности российских обстрелов. Другие рассказали, что вывезли родственников за пределы города или переехали в более безопасные места дальше реки, пишет издание. "Мы живем в северной части города, подальше от реки. "Минувшей ночью мы не могли спать, – цитирует Guardian херсонца Андрея Ванина. – К 1 часу ночи было очень шумно, много обстрелов. После часа ночи наступил перерыв, и мы пытались поспать, но в 4:30 утра украинская артиллерия начала обстреливать российские позиции на левом берегу".

CNN

В Киеве ПВО снова сбила беспилотник, уже во время вечерней тревоги. "Во время недавней воздушной тревоги над городом Киевом был обнаружен беспилотный летательный аппарат. Объект был сбит силами противовоздушной обороны. Информации о жертвах или повреждении жилья или инфраструктуры нет", - цитирует издание КГГА.

Россия нарушила права депортированных украинских детей, пишет CNN, ссылаясь на доклад ОБСЕ: "Российская Федерация не только неоднократно явно нарушала интересы этих детей, но и отрицала их право на идентичность, право на семью, право на воссоединение со своей семьей, а также нарушала их права на образование, доступ к информации, право на отдых, досуг, игры, рекреацию и участие в культурной жизни и искусстве, а также право на свободу мнения, совести и религии, право на здоровье и право на свободу и безопасность".

Gazeta Wyborcza

"Выборча" цитирует Зеленского в Гааге: "Мы все хотим видеть здесь другого Владимира". Зеленский прилетел в Нидерланды из Финляндии, где находился с визитом в среду. Вспоминает издание также реакцию украинского президента на обвинение России: "Мы не нападаем на Путина или Москву. Мы боремся за собственную территорию. Мы защищаем наши села и города. Даже для этого нам не хватает оружия", - подчеркивают польские журналисты этот комментарий Зеленского.