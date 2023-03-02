Об этом и не только мировые СМИ писали 2 марта:

The New York Times:

Американский госсекретарь и министр иностранных дел России вкратце пообщались во время саммита G20 в Индии. Это первая встреча с самого начала полномасштабного российского вторжения. Как сообщает издание, Блинкен сказал Лаврову, что США будут поддерживать Украину в ее защите от России "столько, сколько потребуется"; что Россия должна вновь присоединиться к новому договору о контроле над ядерными вооружениями, из которого она недавно вышла, и соблюдать условия; а также, что она должна освободить заключенного американского гражданина Пола Вилана.

Россия усилила свои атаки на Бахмут, пишет NYT, цитируя слова заместителя командира 3-й отдельной десантно-штурмовой бригады майора Родиона Кудряшова, сказанные в эфире Эспрессо: "Ситуация напряжена на Бахмутском направлении, враг набрал темп. Если в течение 3-4 месяцев темп был высокий, то сейчас враг увеличил темп, чтобы ускорить попытки захватить Бахмут с его окрестностей. При всей сложности ВСУ контролируют ситуацию.

Еще один материал издания посвящен мэру Херсона Игорю Колыхаеву. Предатель или герой? – спрашивает NYT. Колыхаева, который отказался бежать и некоторое время оставался на своем посту после того, как российские войска вошли в Херсон, в июне арестовали и поместили в карцер. Тогда, по словам очевидцев, когда украинские войска проводили контрнаступление, мэрские тюремщики переместили его глубже внутрь контролируемой Россией территории. С тех пор о нем ничего не было слышно. Хотя он отказался признать власть россиян или поклясться им на верность, он остался за своим столом, работая, чтобы не включался свет и не ездили автобусы. Это решение помогло создать подходящий для жизни город, но облегчило путь для российских войск к созданию оккупационного правительства. Многие жители города считают бывшего мэра героем за то, что он остался на месте, несмотря на то, что большинство представителей политического и силового ведомства сбежали в первые дни войны. Но у других есть подозрения относительно его лояльности, которые не развеяли даже арест и заключение.

The Washington Post:

WP рассказывает о небольшой деревне Луч, где осталось всего 50 жителей. Крестьяне живут в ядерных бункерах времен холодной войны, однако покидать свое место не планируют. До войны в Луче жили 935 человек, однако большинство уехали. Из 50 оставшихся 30 жителей села фактически переселились в эти бункеры. Пока жители Луча сумели пережить оккупацию в области, их село было разорено. Некуда идти, говорит местная жительница, они решили превратить свое временное бомбоубежище в дом. По ее словам, это способ позаботиться о нескольких оставшихся у нее соседях. Она переехала в приют навсегда с мужем и сыном в августе после того, как ее квартиру разбомбили.

Украинцы обнаружили новую безымянную могилу с останками трех мужчин вблизи Бородянки. Это произошло после того, как местный житель, похоронивший там тела почти год назад, вернулся в этот район и сообщил местным властям.

Кремль обвинил Украину в нападении на две деревни в Брянской области на западе России. Помощник президента Украины Владимира Зеленского опроверг причастность Киева к инциденту, который Путин назвал "терактом". В издании подчеркивают: детали инцидента были очень отрывочными, и в эпоху повсеместного видео с мобильных телефонов никакие кадры или фотографии нападения не распространялись в социальных сетях даже спустя несколько часов после этого. Губернатор Брянской области Александр Богомаз опубликовал в своем Telegram-канале заявление о том, что украинские диверсанты перешли на территорию России и открыли огонь по автомобилю, убив одного человека и ранив 10-летнего ребенка. Позже в четверг он сказал, что двое взрослых были убиты. Зато советник Зеленского Михаил Подоляк обвинил Россию в провокации.

WP также не обходит встречи Блинкена и Лаврова в Дели. Источники издания отмечают, что Блинкен подчеркнул стремление Вашингтона к мирному разрешению войны, которое сохранит территориальную целостность Украины.

The Guardian:

Бахмут пылает, говорят в Guardian, пожары повсюду, россияне приближаются к захвату города. Люди, которым удалось добраться до Бахмута за последнюю неделю, используют одно и то же слово, чтобы описать то, что они пережили: ад. "В то время, как пламя и дым поднимаются в небо от горящих зданий, город, почти полностью окруженный российскими войсками, в последние дни страдает от постоянных обстрелов и взрывов. Дороги, ведущие в город, постоянно обстреливаются с двух сторон, а на по улицам работают снайперы, доступ к городу становится все более опасным для спасательных бригад, поскольку появились предположения, что украинские войска будут вынуждены отступить", – рассказывает издание.

Медиа сообщает, что встреча высокопоставленных дипломатов в Нью-Дели завершилась без консенсуса по поводу войны в Украине. Большинство членов G20 решительно осудили войну в Украине, а Россия и Китай не согласились. Министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар заявил, что в вопросе войны в Украине были "разногласия", "которые мы не смогли согласовать, поскольку разные стороны придерживаются разных взглядов". Между тем, Блинкен с Лавровым пообщались в течение 10 минут.

СМИ также публикует информацию о ракетном ударе по жилому дому в Запорожье. Однако цитирует Guardian не украинскую сторону и данные, а Владимира Рогова, обвиняющего в разрушениях украинских военных.

Политико:

ЕС планирует выделить 1 млрд евро на гаубические снаряды для Украины. На сегодняшний день потребности в расходах определены нечетко, но сейчас ЕС уделяет особое внимание артиллерийским боеприпасам – поскольку украинские войска ведут изнурительные гаубичные бои с россиянами на востоке страны, вокруг таких городов, как Бахмут.

Politico также акцентирует внимание на разговоре Блинкена и Лаврова, который длился всего 10 минут во время встречи G20. Вместе с декларацией поддержки Украины и напоминанием о ядерном договоре, Блинкен отметил необходимость освобождения американца Пола Вилана.

Шольц призвал Пекин обсудить свои мирные идеи напрямую с Украиной и воздержаться от поставок оружия в Россию. С одной стороны, Шольц похвалил "однозначную" оппозицию Китая к российским ядерным угрозам, заявив, что это "помогло деэскалации ситуации". А с другой, раскритиковал за то, что он не обсуждает свои мирные предложения с Украиной, жертвой агрессии.

CNN:

Российские войска продолжают наступление на Бахмут, пока Украина пытается отразить атаки. Генштаб подтвердил предварительную информацию о российском присутствии в черте города, а не только в окрестностях.

Международные расследователи сообщают, что Кремль заранее спланировал и помогал финансировать херсонские застенки. Расследование показало, что российские войска действовали по очень конкретному плану в нескольких оккупированных районах с четкими закономерностями, указывающими на общий план московской оккупации Украины. "Эти места несвободы связаны между собой, они придерживаются очень похожего, если не идентичного способа поведения", – подчеркнул в интервью CNN руководитель мобильной группы правосудия, коллектива международных следователей Уэйн Джордаш.

BBC

BBC пишет об острых разногласиях на переговорах по войне в Украине во время G20. Министр иностранных дел России обвинил Запад в "шантаже и угрозах". Индия хотела сосредоточиться на других вопросах, влияющих на развивающиеся страны, но заявила, что разногласия по Украине "не могут быть примирены".

Издание также не обходит тему обвинений Путиным Украины в якобы пограничном "теракте" в российской деревне. Журналисты отмечают, что независимая проверка этого инцидента не проводилась.

Gazeta Wyborcza:

"Выборча" публикует позицию украинского воина из Купянска относительно того, что российских оккупантов нельзя допустить к Олимпиаде. "Более 20 процентов спортсменов, которые должны представлять нашу страну на мировых соревнованиях, погибли, защищая независимость и свободу Украины в этой войне. Более 300 спортивных объектов были разрушены российскими оккупантами. Именно здесь должны были готовиться наши спортсмены. Посмотрите на эту площадь, которая была частично отремонтирована в 2019 году, здесь тренируются люди по разным видам спорта, в том числе и по футболу. Город освобожден, украинский, мирный, здесь уже начинается жизнь, российские оккупанты не могут стрелять из артиллерии, поэтому они сбрасывают сюда советские ракеты С-300", – цитируют военного.

Как может закончиться война в Украине, задается вопросом издание. "Конечно, все зависит от того, что Украине – надеемся, при неизменной помощи Западу – удастся выиграть в военном плане, и что она сочтет приемлемым решением, хотя бы временным", – говорит Януш Онишкевич. Наиболее радикальная программа на недавней Мюнхенской конференции была представлена группой видных деятелей украинской культурной и политической жизни в форме "Манифеста "Никогда снова", в котором изложено видение постоянного решения российской угрозы. Среди прочего, он предполагает резкое снижение международного статуса России путем лишения ее членства в Совету Безопасности ООН и даже приостановке его участия во всех международных организациях, включая ООН, до тех пор, пока Россия не признает свою ответственность за агрессию, не предоставит адекватные репарации и не будет наказана за военные преступления.