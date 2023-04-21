Об этом написал в телеграмме губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"В результате атаки ВСУ в Клинце на территорию жилого дома упал беспилотник. Пострадавших нет", - написал он.

Есть частичные разрушения домовладения, выбитые стекла. На месте работают оперативные службы, утверждает Богомаз.