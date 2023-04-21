Россия обвинила ВСУ в атаке беспилотником дома в Брянской области, есть разрушения
Власти Брянской области пожаловались на "атаку беспилотника ВСУ" на жилой дом в Клинцах
Об этом написал в телеграмме губернатор Брянской области Александр Богомаз.
"В результате атаки ВСУ в Клинце на территорию жилого дома упал беспилотник. Пострадавших нет", - написал он.
Есть частичные разрушения домовладения, выбитые стекла. На месте работают оперативные службы, утверждает Богомаз.
- Ранее чиновник уверял, что ВСУ с помощью беспилотника атаковали здание военкомата городского округа Новозыбков.
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