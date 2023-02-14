Об этом пишет РБК.

"Готовятся фальшивые доказательства якобы хищения российскими военнослужащими радиоактивных материалов, химических растворов и загрязненного радиацией оборудования и вывоза российскими войсками предметов, содержащих опасные радионуклиды, за пределы зоны отчуждения", - отмечает издание, со ссылкой на минобороны РФ.

В российском ведомстве также заявили, что к подготовке "документальной основы" и "независимому выводу" о влиянии радиации на население севера и северо-запада Киевской области привлечены специалисты управления по радиационной и ядерной безопасности Норвегии.