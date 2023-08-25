Россия обвинила Украину в ракетном ударе по Калужской области

Об этом сообщает официальный телеграмм-канал минобороны РФ.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки на гражданских объектах на территории РФ ракетой доработанного комплекса ПВО С-200", - пишут террористы.

Ракета якобы уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области.

Отметим, что в Калужской области расположен аэродром "Шайковка", который используют для бомбардировщиков ТУ-22, наносящих удары по территории Украины.