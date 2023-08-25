Россия обвинила Украину в ракетном ударе по Калужской области
В ночь с 24 на 25 августа российские террористы заявили, что Украина пыталась обстрелять Калужскую область
Об этом сообщает официальный телеграмм-канал минобороны РФ.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористические атаки на гражданских объектах на территории РФ ракетой доработанного комплекса ПВО С-200", - пишут террористы.
Ракета якобы уничтожена средствами ПВО над территорией Калужской области.
Отметим, что в Калужской области расположен аэродром "Шайковка", который используют для бомбардировщиков ТУ-22, наносящих удары по территории Украины.
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