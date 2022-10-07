Россия обвинила Украину в обстреле Курской области

Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По словам россиянина, ВСУ ударили по населенному пункту Теткино ударили не менее 10 раз.

"К сожалению, не обошлось без жертв. Во время вражеского обстрела произошло несчастье с 72-летним пенсионером. По предварительным данным, он умер от сердечного приступа во время пребывания в укрытии. Выражаю соболезнования его родным и близким", - пишет российский губернатор.

Россияне также рассказывают о пострадавших домах и газопроводе.

"Серьезно пострадали дома на улице Карла Маркса, здесь также поврежден газопровод. Несколько снарядов упали в районе улицы Комсомольской. Окончательный масштаб повреждений будет понятен до рассвета. Все спецслужбы работают на месте", - говорится в сообщении.

Жителям Курской области пообещали помощь в "кратчайшие сроки".