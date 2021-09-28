Россия обвинила Украину в неготовности провести "нормандский саммит" еще при Меркель

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, желание провести переговоры с участием Меркель высказывалось с разных сторон, "не только со стороны Киева".

"Провести саммит ради саммита нет никакого смысла, он должен быть подготовлен", - добавил Песков.

Он утверждает, что подготовка к встрече идет, но "похвастаться результатами" пока нельзя.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина хочет провести встречу лидеров "Нормандского формата" еще с участием Меркель.