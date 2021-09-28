Россия обвинила Украину в неготовности провести "нормандский саммит" еще при Меркель
В России заявили о готовности провести саммит в "нормандском формате" до ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии
Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, желание провести переговоры с участием Меркель высказывалось с разных сторон, "не только со стороны Киева".
"Провести саммит ради саммита нет никакого смысла, он должен быть подготовлен", - добавил Песков.
Он утверждает, что подготовка к встрече идет, но "похвастаться результатами" пока нельзя.
- Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина хочет провести встречу лидеров "Нормандского формата" еще с участием Меркель.
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