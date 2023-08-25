Россия обвинила Украину в атаке на Крым 42 беспилотниками. Все вроде бы сбили
В ночь с 24 на 25 августа российское ПВО якобы работало против атаки украинских беспилотников на Крым
Об этом сообщает минобороны России.
"Средствами ПВО обнаружены 42 беспилотных летательных аппарата. В результате огневого воздействия над территорией Крыма 9 БПЛА уничтожены, 33 - "подавлены" средствами РЭБ и потерпели крушение, не достигнув цели", - пишет минобороны террористов.
Гауляйтер Севастополя Михаил Розвожаев заявил, что несколько БПЛА якобы уничтожены над морем, в районе мыса Херсонес.
"Экстренные службы не фиксируют никаких повреждений гражданской инфраструктуры. Сейчас в городе тихо. Но все силы и службы находятся в состоянии боевой готовности", - пишет фейк-губернатор.
Украинские партизаны из телеграмм-канала "Крымский ветер" начали распространять информацию о пролете БПЛА начиная с 2:00 пятницы. Они также сообщают о возможных жертвах вблизи Симферополя.
- В ночь с 24 на 25 августа российские террористы заявили, что Украина пыталась обстрелять Калужскую область.
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