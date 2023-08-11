Россия обвинила Украину в атаке Москвы беспилотником

Об этом он написал у себя в телеграмме.

"Была предпринята попытка пролета на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован", - написал Собянин.

Он добавил, что при падении обломков в районе Кармышевской набережной никто не пострадал. Также нет серьезных разрушений.

В свою очередь министерство обороны РФ заявило, что днем Украина якобы пыталась "совершить террористическую атаку беспилотником по объекту на территории Москвы". В ведомстве отметили, что БПЛА вроде бы остановили с помощью РЭБ, после чего беспилотник разбился в лесном массиве на западе Москвы.

Российские СМИ добавляют, что дрон пролетал над руслом реки Москва на высоте 150 метров. Обломки беспилотника рухнули в парковой зоне 67-й городской больницы имени Ворохобова.