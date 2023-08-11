Россия обвинила Украину в атаке Москвы беспилотником
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в результате работы противовоздушной обороны был сбит беспилотник, которым Украина якобы пыталась атаковать столицу РФ
Об этом он написал у себя в телеграмме.
"Была предпринята попытка пролета на город одного беспилотника. В результате работы ПВО он был ликвидирован", - написал Собянин.
Он добавил, что при падении обломков в районе Кармышевской набережной никто не пострадал. Также нет серьезных разрушений.
В свою очередь министерство обороны РФ заявило, что днем Украина якобы пыталась "совершить террористическую атаку беспилотником по объекту на территории Москвы". В ведомстве отметили, что БПЛА вроде бы остановили с помощью РЭБ, после чего беспилотник разбился в лесном массиве на западе Москвы.
Российские СМИ добавляют, что дрон пролетал над руслом реки Москва на высоте 150 метров. Обломки беспилотника рухнули в парковой зоне 67-й городской больницы имени Ворохобова.
- 10 августа в Домодедово близ Москвы раздался взрыв и загорелся большой пожар. Очевидцы говорят о последствиях работы ПВО, власти – о якобы взрыве на автосервисе и двух сбитых дронах.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.97
Покупка 36.97Продажа 37.69
-
EUR
Покупка 40.79Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное