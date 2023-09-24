Россия обвинила Украину в атаке дрона по Брянской области
Вечером воскресенья, 24 сентября, министерство обороны России заявило о якобы атаке украинского беспилотника по Брянской области РФ
Об этом пишет минобороны РФ и губернатор Александр Богомаз .
"24 сентября около 22:20 пресечена попытка "киевского режима" совершить "террористическую атаку" БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российское ПВО набито уничтожило воздушную цель.
В то же время губернатор Брянской области заявил, что пострадавших и разрушений нет, а оперативные и экстренные службы работают на месте.
- 24 сентября в России заявили о попадании украинского БПЛА в административное здание города Курск. В Генеральном управлении разведки подтвердили поражение здания Федеральной службы безопасности РФ в городе, а затем и нефтеперерабатывающего завода.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.52 Покупка 37.52Продажа 38.27
- EUR Покупка 40.29Продажа 41.23
- Актуальное
- Важное