Россия обвинила Украину в атаке дрона по Брянской области

Об этом пишет минобороны РФ и губернатор Александр Богомаз .

"24 сентября около 22:20 пресечена попытка "киевского режима" совершить "террористическую атаку" БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Отмечается, что российское ПВО набито уничтожило воздушную цель.

В то же время губернатор Брянской области заявил, что пострадавших и разрушений нет, а оперативные и экстренные службы работают на месте.