Россия обвинила Украину в масштабной атаке беспилотников
В ночь с 29 на 30 августа российское ПВО якобы сработало в Рязанской, Калужской, Брянской и Орловской областях
Об этом сообщает российское террористическое минобороны.
"Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА по объектам на территории РФ", - заявили террористы.
Средствами ПВО якобы сбиты 3 украинских БПЛА над территорией Брянской области и еще один беспилотник над Орловской областью.
Впоследствии террористы заявили о работе ПВО в Калужской и Рязанской областях.
- Вечером вторника, 29 августа, в российском Пскове прогремели взрывы в районе аэродрома.
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