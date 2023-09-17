Россия обвинила Украину в атаке БПЛА по Белгородской области
Вечером воскресенья, 17 сентября, министерство обороны России обвинило Украину в атаке беспилотника Белгородской области РФ
Об этом пишет минобороны РФ.
"17 сентября около 20.40 пресечена попытка "киевского режима" совершить "террористическую атаку" БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что российское ПВО якобы уничтожило БПЛА в пределах Белгородской области.
- В субботу, 16 сентября, министерство обороны России заявило о якобы атаке украинского беспилотника по Белгородской области РФ.
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