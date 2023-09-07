Россия обвинила Украину в атаке беспилотником по Брянской области

Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Сегодня ночью пресечена попытка ВСУ осуществить террористическую атаку с помощью БПЛА", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, российское ПВО уничтожило беспилотник над Брянской областью. Пострадавших и разрушений вроде бы нет, а на месте работают оперативные службы.