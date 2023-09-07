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Россия обвинила Украину в атаке беспилотником по Брянской области

7 сентября, 2023 четверг
06:18
Война с Россией

В ночь на 7 сентября в Брянской области РФ якобы раздались взрывы. Губернатор обвиняет Украину в атаке беспилотником

Об этом заявил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

"Сегодня ночью пресечена попытка ВСУ осуществить террористическую атаку с помощью БПЛА", - говорится в сообщении.

По словам губернатора, российское ПВО уничтожило беспилотник над Брянской областью. Пострадавших и разрушений вроде бы нет, а на месте работают оперативные службы.

  • Напомним, в ночь на 7 сентября произошел мощный взрыв в Ростове-на-Дону. Российские телеграмм-каналы говорят, что инцидент произошел у штаба Южного военного округа. Власти заявляют о двух беспилотниках, которые сбила система ПВО.
  • Кроме того, в ту же ночь мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке беспилотника на столицу РФ и заявил о работе ПВО. В МЧС информируют о большом пожаре.
Россия
безпілотник
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