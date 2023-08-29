Россия обвинила Украину в атаке беспилотниками по Тульской области
Минобороны России заявило, что утром 29 августа над Тульской областью были уничтожены беспилотники
Об этом стало известно из telegram-канала минобороны РФ.
"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку двумя БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в публикации.
Также в российском ведомстве добавили, что беспилотные летательные аппараты якобы уничтожены дежурными средствами ПВО над территорией Тульской области.
Взрывы в России
Одним из недавних заявлений является то, что якобы произошла атака дронов на Москву в ночь на 22 августа. Местные власти сообщают о четырех беспилотниках, которые сбили ПВО. Есть поврежденные дома и автомобили.
В ночь на 26 августа власти Москвы снова сообщили об атаке беспилотником и работе ПВО, все столичные аэропорты останавливали работу. В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил ВСУ в обстреле из "градов" поселка Уразово, в результате чего якобы пострадали 6 человек.
Утром 27 августа губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что якобы украинский дрон атаковал город и врезался в многоэтажный дом, в результате чего здание получило повреждения. Позже СМИ написали, что в СБУ опровергли это и сообщили, что контрразведка атаковала военный аэродром в Курске.
Впоследствии российская пропагандистка Маргарита Симоньян сказала , что возле ее дома второй раз через неделю упал беспилотник.
Также позже, 28 августа, министерство обороны России заявило о якобы атаке украинских беспилотников самолетного типа по объектам Брянской и Московской областей и их сбитии.
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