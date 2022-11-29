Россия обвинила США в срыве переговоров по контролю над ядерным оружием
Официальная представительница министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что причиной переноса заседания двусторонней консультативной комиссии в рамках Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) стала "токсичность и враждебность" США
Такой комментарий Захарова опубликовала во вторник в своем telegram-канале .
По ее словам, РФ решила перенести сессию двусторонней консультативной комиссии "на политическом уровне с учетом крайне негативной ситуации в российско-американских отношениях, которую создал Вашингтон и которая продолжает неуклонно деградировать".
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"На всех направлениях отмечаем самый высокий уровень токсичности и враждебности со стороны Вашингтона. В рамках развязанной против нас тотальной гибридной войны практически каждый шаг США по отношению к России подчинен патологическому стремлению навредить нашей стране везде, где только возможно", - написала она.
Захарова утверждает, что американская делегация отказалась обсуждать "российские беспокойства" выполнения СНВ-3, в частности якобы вывод США части арсенала из-под действия договора, в то же время хотела сосредоточиться на вопросах возобновления инспекций.
- 20 июня сообщалось, что экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что не считал, что РФ должна продлевать срок действия СНВ-3 – двустороннего российско-американского соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений.
- По состоянию на 3 августа было известно, что Вашингтон намеревался начать переговоры с Россией о замене заканчивающегося в 2026 году Договора о СНВ.
- 8 ноября стало известно, что Россия и США готовятся в течение следующих недель встретиться для обсуждения возобновления инспекций объектов атомного оружия в рамках нового Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) – ответные переговоры были приостановлены с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
- 28 ноября стало известно, что Россия отложила переговоры с США о контроле ядерного оружия.
- На 29 ноября известно, что в России еще весной обсуждали потенциальное использование ядерного оружия Владимиром Путиным в войне против Украины и снова могут вернуться к этому под угрозой потери Крыма.
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