Россия обвинила США в срыве переговоров по контролю над ядерным оружием

Такой комментарий Захарова опубликовала во вторник в своем telegram-канале .

По ее словам, РФ решила перенести сессию двусторонней консультативной комиссии "на политическом уровне с учетом крайне негативной ситуации в российско-американских отношениях, которую создал Вашингтон и которая продолжает неуклонно деградировать".

Читайте также: Кремль сознательно оттягивает переговоры с США о контроле над ядерным вооружением, - Бессмертный

"На всех направлениях отмечаем самый высокий уровень токсичности и враждебности со стороны Вашингтона. В рамках развязанной против нас тотальной гибридной войны практически каждый шаг США по отношению к России подчинен патологическому стремлению навредить нашей стране везде, где только возможно", - написала она.

Захарова утверждает, что американская делегация отказалась обсуждать "российские беспокойства" выполнения СНВ-3, в частности якобы вывод США части арсенала из-под действия договора, в то же время хотела сосредоточиться на вопросах возобновления инспекций.

20 июня сообщалось, что экс-президент России Дмитрий Медведев заявил, что не считал, что РФ должна продлевать срок действия СНВ-3 – двустороннего российско-американского соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений.

По состоянию на 3 августа было известно, что Вашингтон намеревался начать переговоры с Россией о замене заканчивающегося в 2026 году Договора о СНВ.

8 ноября стало известно, что Россия и США готовятся в течение следующих недель встретиться для обсуждения возобновления инспекций объектов атомного оружия в рамках нового Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) – ответные переговоры были приостановлены с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

28 ноября стало известно, что Россия отложила переговоры с США о контроле ядерного оружия.

На 29 ноября известно, что в России еще весной обсуждали потенциальное использование ядерного оружия Владимиром Путиным в войне против Украины и снова могут вернуться к этому под угрозой потери Крыма.