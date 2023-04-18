Россия обвинила послов США, Британии и Канады во вмешательстве в государственные дела РФ
Послов США, Британии и Канады обвинили во вмешательстве в государственные дела России и вызвали в министерство иностранных дел РФ
Об этом пишут пропагандистские СМИ.
Кроме того, должностных лиц обвинили в деятельности, не соответствующей их дипломатическому статусу.
"Послы США, Британии и Канады вызваны в МИД России в связи с грубым вмешательством в дела РФ и не соответствующей дипстатусом деятельностью", - говорится в сообщении.
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