Об этом говорится в сообщении чешского МИДа в Twitter.

В своем сообщении чешское внешнеполитическое ведомство привело заявление МИД РФ, в котором говорилось о "хронических проблемах Чехии" и "дальнейшем сползании Праги к русофобскому курсу".

В ответ МИД Чехии упомянул об агрессии РФ против Украины:

"Хронические проблемы Чехии: мы не похищаем детей, не бомбардируем госпитали и не оккупируем соседей. Прочь из Украины".