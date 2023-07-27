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Россия обвинила Чехию в русофобии – Прага резко ответила: "Долой из Украины"

27 июля, 2023 четверг
02:48
Война с Россией Чехия Украина

Министерство иностранных дел Чехии резко отреагировало на заявления РФ по поводу обвинений в "дальнейшем сползании к русофобии"

Об этом говорится в сообщении чешского МИДа в Twitter.

В своем сообщении чешское внешнеполитическое ведомство привело заявление МИД РФ, в котором говорилось о "хронических проблемах Чехии" и "дальнейшем сползании Праги к русофобскому курсу".

В ответ МИД Чехии упомянул об агрессии РФ против Украины:

"Хронические проблемы Чехии: мы не похищаем детей, не бомбардируем госпитали и не оккупируем соседей. Прочь из Украины".

  • Напомним, 7 июля президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Чехию, где встретился с президентом страны Петром Павелом и премьером – Петром Фиалой. В ходе визита было объявлено о передаче Киеву вертолетов, боеприпасов и обучении пилотов на F-16.
  • 25 июля В Праге на дом, которым владеет семья главы оборонного холдинга "Тактическое ракетное вооружение" Бориса Обносова, вывели проекцию из видео, на которых изображены ракетные удары по Украине.
Чехия
помощь Украине
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