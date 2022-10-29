Россия обвинила Британию в подрыве обеих ветвей "Северного потока"
В субботу, 29 октября 2022 года, российское Министерство обороны назвало военных Великобритании виновными в "планировании, обеспечении и реализации" подрыва подводной части газопроводов "Северный поток -1" и "Северный поток - 2"
Об этом говорится в заявлении МО РФ по поводу атаки дронов на бухту временно оккупированного Севастополя (Крым, Украина).
Как уверяют россияне, напасть на Севастопольскую бухту с воздуха украинцам помогли "британские специалисты".
"По имеющейся информации, представители данного подразделения ВМС Великобритании принимали участие в планировании, обеспечении и реализации террористического акта в Балтийском море 26 сентября с.г. по подрыву газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2", - утверждают в российском Минобороны.
В свою очередь главное военное ведомство британской короны оценило выдвинутые россиянами обвинения как "фальшивое заявление эпического масштаба".
"Дабы отвлечь внимание от своего катастрофического положения, вызванного незаконным вторжением в Украину, Министерство обороны России прибегает к фальшивым заявлениям эпического масштаба. Эта вымышленная история больше говорит о спорах, идущих внутри российского правительства, чем о Западе", - отмечают в МО Великобритании.
- 26 сентября, в газопроводе "Северный поток - 2" произошло внезапное падение давления.
- Впоследствии стало известно, что на маршрутах газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2" в Балтийском море 26 сентября произошел взрыв техногенного характера мощностью около 700 кг в тротиловом эквиваленте.
- Первые выводы инспекции Швеции, которую провели в месте прорыва труб "Северных потоков", укрепили версию диверсии.
- В Дании причиной утечек в "Северных потоках" тоже назвали "хорошо спланированные мощные подрывы".
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