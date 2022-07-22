Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"Славянск снова под ударами российских оккупантов. Россияне в очередной раз обстреляли жилые кварталы города. В настоящее время известно о по меньшей мере трех раненых людях, шести поврежденных пятиэтажках и нескольких частных домах", - написал Кириленко.

По предварительной информации, обстрел Славянска российские оккупанты произвели кассетными боеприпасами.

"Российская армия совершает преступления на украинской земле, разрушая наши города и поселки, убивая мирных людей. За все придется ответить!", - подчеркнул Павел Кириленко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb