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Главная война с Россией Россия обстреляла жилые кварталы Славянска кассетными боеприпасами

Россия обстреляла жилые кварталы Славянска кассетными боеприпасами

22 июля, 2022 пятница
21:51
война с Россией

На Донетчине российский агрессор кассетными боеприпасами нанес удар по жилым кварталам Славянска

Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.

"Славянск снова под ударами российских оккупантов. Россияне в очередной раз обстреляли жилые кварталы города. В настоящее время известно о по меньшей мере трех раненых людях, шести поврежденных пятиэтажках и нескольких частных домах", - написал Кириленко.

По предварительной информации, обстрел Славянска российские оккупанты произвели кассетными боеприпасами.

"Российская армия совершает преступления на украинской земле, разрушая наши города и поселки, убивая мирных людей. За все придется ответить!", - подчеркнул Павел Кириленко.

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