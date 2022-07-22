Россия обстреляла жилые кварталы Славянска кассетными боеприпасами
На Донетчине российский агрессор кассетными боеприпасами нанес удар по жилым кварталам Славянска
Об этом сообщил глава Донецкой ОВ Павел Кириленко.
"Славянск снова под ударами российских оккупантов. Россияне в очередной раз обстреляли жилые кварталы города. В настоящее время известно о по меньшей мере трех раненых людях, шести поврежденных пятиэтажках и нескольких частных домах", - написал Кириленко.
По предварительной информации, обстрел Славянска российские оккупанты произвели кассетными боеприпасами.
"Российская армия совершает преступления на украинской земле, разрушая наши города и поселки, убивая мирных людей. За все придется ответить!", - подчеркнул Павел Кириленко.
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