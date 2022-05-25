Россия обстреляла жилые кварталы Николаева из "Смерча"

Об этом сообщает оперативное командование "Південь".

Есть информация о раненом. Время обстрела не указано.

"Снова по жилым кварталам Николаева нанесен удар системой залпового огня "Смерч". Есть данные о ранении гражданского лица. Остальная информация уточняется", - говорится в отчете.

За прошедшие сутки также произошло боевое столкновение в направлении Кривого Рога.

"На северо-востоке Николаевщины произошло боевое столкновение нашего подразделения со специфической группой вражеских сил. Противник при поддержке двух боевых бронированных машин "Тигр" под прикрытием минометного огня пытался захватить наш наблюдательный пост. При этом, на рашистах было военное убрание ЗСУ. Атаку было отбито. враг отступил, оставив четырех своих навсегда", - сообщили в "Півдні".

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