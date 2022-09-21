Россия обстреляла жилые дома в Харькове
В ночь с 20 на 21 сентября российский агрессор ударил по жилым домам Харькова
Информацию подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.
Взрывы в Харькове раздались во время воздушной тревоги, продолжавшейся в период с 00:53 до 02:04.
"Ракетный обстрел Холодногорского района. Прилеты по многоэтажным жилым домам. Информация о пострадавших уточняется. По одному адресу в результате ракетного удара заблокированы люди, спасатели делают все для их спасения", - написал Терехов.
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