Информацию подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов.

Взрывы в Харькове раздались во время воздушной тревоги, продолжавшейся в период с 00:53 до 02:04.

"Ракетный обстрел Холодногорского района. Прилеты по многоэтажным жилым домам. Информация о пострадавших уточняется. По одному адресу в результате ракетного удара заблокированы люди, спасатели делают все для их спасения", - написал Терехов.

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