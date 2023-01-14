Россия обстреляла Запорожье запрещенными зажигательными снарядами
В субботу, 14 января, российские террористы ударили по Запорожской области запрещенными зажигательными снарядами
Об этом сообщает Минобороны Украины.
"Мирное украинское село, обстрелянное российскими зажигательными боеприпасами. Ни одного украинского военного объекта не видно. Это нарушение Протокола III Конвенции о конкретных видах обычного оружия и жалкая попытка отомстить со стороны проигравших", - написали в Минобороны.
- Утром 14 января оккупанты нанесли удар по Харькову, под огнем оказался Индустриальный район города. Известно, что захватчики целились по инфраструктуре.
- Также утром этого дня россияне нанесли ракетный удар по Киеву: взрывы прогремели в Днепровском районе столицы, в области повреждены 18 частных домов.
- Российская армия также нанесла ракетный удар по Запорожью и области, в результате чего повреждено предприятие и три дома.
- Также россияне дважды попали в объект критической инфраструктуры в Харьковской области, в результате чего часть Харькова обесточена и в метро остановились поезда.
- В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома, ранены по меньшей мере 60 человек, 5 погибших и полностью обесточен один из районов города
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