Россия обстреляла Запорожье запрещенными зажигательными снарядами

Об этом сообщает Минобороны Украины.

"Мирное украинское село, обстрелянное российскими зажигательными боеприпасами. Ни одного украинского военного объекта не видно. Это нарушение Протокола III Конвенции о конкретных видах обычного оружия и жалкая попытка отомстить со стороны проигравших", - написали в Минобороны.

Утром 14 января оккупанты нанесли удар по Харькову, под огнем оказался Индустриальный район города. Известно, что захватчики целились по инфраструктуре.

Также утром этого дня россияне нанесли ракетный удар по Киеву: взрывы прогремели в Днепровском районе столицы, в области повреждены 18 частных домов.

Российская армия также нанесла ракетный удар по Запорожью и области, в результате чего повреждено предприятие и три дома.

Также россияне дважды попали в объект критической инфраструктуры в Харьковской области, в результате чего часть Харькова обесточена и в метро остановились поезда.

В субботу, 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома, ранены по меньшей мере 60 человек, 5 погибших и полностью обесточен один из районов города

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