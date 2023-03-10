Россия обстреляла Запорожье: повреждена критическая инфраструктура
В результате прилетов пострадали объекты критической инфраструктуры, повреждения получили два учебных заведения, возник пожар
Об этом пишет секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
Было обесточено около 20 тысяч абонентов. Как следствие, в некоторых районах отсутствовало отопление и водоснабжение.
Все соответствующие службы сразу приступили к устранению проблем. Подача электроэнергии, тепла и воды в Запорожье уже частично восстановлена. Работы продолжаются.
- Напомним, накануне во время массированного удара по Украине пострадало также Запорожье – кафиры направили на область пяти российских ракет, предварительно С-300, поврежден один из объектов критической инфраструктуры.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.08
Покупка 38.08Продажа 38.92
-
EUR
Покупка 39.82Продажа 40.8
- Актуальное
- Важное