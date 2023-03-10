Россия обстреляла Запорожье: повреждена критическая инфраструктура

Об этом пишет секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Было обесточено около 20 тысяч абонентов. Как следствие, в некоторых районах отсутствовало отопление и водоснабжение.

Все соответствующие службы сразу приступили к устранению проблем. Подача электроэнергии, тепла и воды в Запорожье уже частично восстановлена. Работы продолжаются.