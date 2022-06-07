Россия обстреляла в Лисичанске рынок, горный колледж и школу - есть пострадавшие, бои за Северодонецк в разгаре

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай в телеграм.

По его данным, Россия за сутки 6 июня обстреляла в Лисичанске рынок, горный колледж и школу. В результате возник пожар площадью 1 кв. км, который спасатели тушили несколько часов.

Загорелись павильоны рынка, практически полностью выгорело здание горно-индустриального профессионального колледжа и общеобразовательной школы, откуда были эвакуированы двое пострадавших.

"Еще троих раненых в Лисичанске и Приволье госпитализировали в лечебные учреждения других регионов – это двое мужчин и женщина", - добавил глава ОВА.

Пламя удалось погасить только ближе к вечеру, отметил Гайдай.

Кроме того, утром 6 июня Россия массированно обстреляла город Золотое. Там, по предварительным данным, разрушены 13 домов. Днем россияне ударили по городу Горское – 11 поврежденных домов, свидетельствуют данные ОВА.

"В настоящее время враг продолжает штурм Северодонецка, боевые действия ведутся. Также отражен штурм россиян в направлении Новоахтырки и Воронового. В районе Белогоровки противник использует диверсионно-разведывательные группы", - указал Сергей Гайдай.

ВСУ за сутки 6 июня отразили десять атак врага, уничтожили в Луганской области российский танк, три артиллерийских системы, две боевые бронированные машины, автомобиль и два склада с боеприпасами.

Подразделения противовоздушной обороны сбили два беспилотника "Орлан-10", добавил глава ОВА.

Напомним, Генштаб ВСУ сообщил о штурме россиянами Северодонецка, а также об их попытках наступать на Изюм и Славянск.

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