Россия обстреляла Украину из Крыма: один пограничник погиб

Об этом сообщает официальный Facebook Государственной пограничной службы Украины.



В результате обстрела украинский пограничник погиб, информации о других жертвах - нет



"В результате обстрела из ракетных систем залпового огня с территории временно оккупированного Крыма позиций пограничников в районе населенного пункта Преображенка в Херсонской области один пограничник погиб. Информация о других жертвах устанавливается", - говорится в заявлении ГПСУ.