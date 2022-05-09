Россия обстреляла центр Славянска

Об этом сообщил мэр Славянска Вадим Лях в фейсбуке.

"Приветствие" с 9 мая от "братьев". Прилет в центральную часть Славянска", – написал Лях.

Степень повреждения пока выясняется.

Напомним, 4 мая враг обстрелял школу и многоэтажку в Славянске.

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