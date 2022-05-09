Россия обстреляла центр Славянска
Российские оккупанты 9 мая обстреляли центральную часть города Славянск, что в Донецкой области
Об этом сообщил мэр Славянска Вадим Лях в фейсбуке.
"Приветствие" с 9 мая от "братьев". Прилет в центральную часть Славянска", – написал Лях.
Степень повреждения пока выясняется.
- Напомним, 4 мая враг обстрелял школу и многоэтажку в Славянске.
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