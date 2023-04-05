Россия обстреляла центр Берислава на Херсонщине: ранен человек
В среду, 5 апреля, российские террористы ударили по городу Берислав в Херсонской области
Об этом сообщил глава Бериславской военной администрации Владимир Литвинов.
"Очередной вражеский удар по Бериславу. Россияне атаковали центральную часть города из артиллерии, повредив здание магазина", - пишет Литвинов.
В результате российского обстрела один человек ранен, его доставили в больницу.
- В течение 4 апреля РФ обстреливала Херсонскую область: совершено 50 обстрелов , поражены школа, предприятие и дома. Три человека ранены в результате атак.
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