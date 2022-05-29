Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук в телеграме.

"Сегодня оккупанты обстреляли территории трех громад в Криворожском районе. В основном - по полям", - написал он.

Однако в Зеленодольской громаде попали по населенному пункту. Там повреждены хозяйственные постройки и один жилой дом.

Он добавил, что обошлось без пострадавших среди населения.

"В других районах области день прошел спокойно", – указал Лукашук.

Напомним, 28 мая захватчики обстреляли Днепропетровщину из артиллерии.

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