Россия обстреляла три громады Сумщины 9 июля: все, что известно
Российские захватчики в течение дня, 9 июля, обстреливали три громады Сумской области
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Шалыгинская громада
Около полудня было 6 взрывов. Россияне стреляли из реактивных систем залпового огня. Были выпущены 2 ракеты из самолета, не пересекавшего государственную границу.
Вечером, в 18:30 также выпустили еще 12 ракет.
После этого открыли огонь из реактивных систем залпового огня, 24 прихода.
Хотинская громада
В полдень в окрестностях двух населенных пунктов россияне открыли минометный огонь. Три человека ранены.
Эсманьская громада
Ближе к 13:00 россияне выпустили 6 мин из минометов по Эсманьскому громаде. А в 14:00 еще 4. Ближе к 14:30 – еще 7 минометных приходов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.67
Покупка 34.67Продажа 35.57
-
EUR
Покупка 35.2Продажа 36.49
- Актуальное
- Важное