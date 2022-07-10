Россия обстреляла три громады Сумщины 9 июля: все, что известно

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Шалыгинская громада

Около полудня было 6 взрывов. Россияне стреляли из реактивных систем залпового огня. Были выпущены 2 ракеты из самолета, не пересекавшего государственную границу.

Вечером, в 18:30 также выпустили еще 12 ракет.

После этого открыли огонь из реактивных систем залпового огня, 24 прихода.

Хотинская громада

В полдень в окрестностях двух населенных пунктов россияне открыли минометный огонь. Три человека ранены.

Эсманьская громада

Ближе к 13:00 россияне выпустили 6 мин из минометов по Эсманьскому громаде. А в 14:00 еще 4. Ближе к 14:30 – еще 7 минометных приходов.

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