Россия обстреляла Торецк: есть жертвы
Российские террористы нанесли ракетные удары по Торецку на Донетчине
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко
Российские захватчики в очередной раз нанесли ракетные удары по Донбасу. В этот раз по городу Торецк.
По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, ракеты попали в два дома частного сектора. Пока точно известно об одном раненом. Также, по предварительной информации, три человека до сих пор находятся под завалами — идет спасательная операция. Еще одна ракета попала рядом с социальным объектом, однако не разорвалась.
"Россия превратила всю Донбасс в горячую точку, где опасно оставаться гражданским, - сказал Павел Кириленко. - Призываю всех - эвакуируйтесь! Эвакуация спасает жизнь!"
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