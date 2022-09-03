Россия обстреляла Сумскую область. За день около 67 прилетов
За день, 3 сентября, в Сумской области зафиксировано около 67 прилетов из-за российских обстрелов
Об этом сообщает руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
От российских обстрелов 3 сентября пострадали Белопольская и Краснопольская громады. Зафиксировано около 67 прилетов из САУ и минометов.
"Белопольская громада. За день было два обстрела территории, всего 17 прилетов из миномета. Краснопольская громада. К вечеру россияне трижды открывали огонь по разным территориям общины. Всего почти 50 прилетов из САУ и минометов", - пишет Живицкий.
Пострадавших нет. Информация о разрушении еще уточняется.
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