Об этом сообщает руководитель Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

От российских обстрелов 3 сентября пострадали Белопольская и Краснопольская громады. Зафиксировано около 67 прилетов из САУ и минометов.

"Белопольская громада. За день было два обстрела территории, всего 17 прилетов из миномета. Краснопольская громада. К вечеру россияне трижды открывали огонь по разным территориям общины. Всего почти 50 прилетов из САУ и минометов", - пишет Живицкий.

Пострадавших нет. Информация о разрушении еще уточняется.

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