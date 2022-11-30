Россия обстреляла Сумскую область. Попали в больницу, детсад, жилые дома

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

От рук российских военных пострадали Белопольская, Краснопольская, Середино-Будская и Эсманьская громады.

В Белопольскойм громаде от российских обстрелов из артиллерии пострадала городская больница. Зафиксировано 35 прилетов. Погиб 15-летний мальчик, ему не хватило несколько метров, чтобы добежать до укрытия.

Повреждены 4 отделения больницы. Есть разрушения перекрытий, крыши. Посечены осколками 5 автомобилей, припаркованных возле больницы. Также поражены 9 близлежащих зданий, электро- и газовые сети.

Еще по одному из приграничных сел громады велись минометные обстрелы с территории России. Было 15 прилетов. Обошлось без разрушений.

"Середино-Будскую громаду россияне обстреляли из минометов, ствольной артиллерии, САУ. Было в общей сложности 18 прилетов. Без последствий. Эсманьскую громаду за день обстреляли четыре раза. В 11:30 был минометный обстрел (20 приходов 120-мм калибра). Повреждены 9 частных домов и детский сад. После 12:30 россияне снова ударили по приграничью из артиллерии (6 прилетов). И уже ближе к 17:00 еще 6 мин разорвалось на нашей территории. В этих случаях - без повреждений", - пишет Живицкий.

По Краснопольской громаде Сумской области российский враг выпустил 10 снарядов из САУ. Никто не пострадал.

В среду 30 ноября российский агрессор повредил газовые сети в Сумской области.

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