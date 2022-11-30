Россия обстреляла Сумскую область. Попали в больницу, детсад, жилые дома
Сегодня, 30 ноября, российские террористы выпустили по территории Сумской области 110 снарядов и мин
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
От рук российских военных пострадали Белопольская, Краснопольская, Середино-Будская и Эсманьская громады.
В Белопольскойм громаде от российских обстрелов из артиллерии пострадала городская больница. Зафиксировано 35 прилетов. Погиб 15-летний мальчик, ему не хватило несколько метров, чтобы добежать до укрытия.
Повреждены 4 отделения больницы. Есть разрушения перекрытий, крыши. Посечены осколками 5 автомобилей, припаркованных возле больницы. Также поражены 9 близлежащих зданий, электро- и газовые сети.
Еще по одному из приграничных сел громады велись минометные обстрелы с территории России. Было 15 прилетов. Обошлось без разрушений.
"Середино-Будскую громаду россияне обстреляли из минометов, ствольной артиллерии, САУ. Было в общей сложности 18 прилетов. Без последствий. Эсманьскую громаду за день обстреляли четыре раза. В 11:30 был минометный обстрел (20 приходов 120-мм калибра). Повреждены 9 частных домов и детский сад. После 12:30 россияне снова ударили по приграничью из артиллерии (6 прилетов). И уже ближе к 17:00 еще 6 мин разорвалось на нашей территории. В этих случаях - без повреждений", - пишет Живицкий.
По Краснопольской громаде Сумской области российский враг выпустил 10 снарядов из САУ. Никто не пострадал.
- В среду 30 ноября российский агрессор повредил газовые сети в Сумской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.7
Покупка 39.7Продажа 40.38
-
EUR
Покупка 40.19Продажа 41.3
- Актуальное
- Важное