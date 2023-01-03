Россия обстреляла Сумскую область из минометов в течение дня 3 января. Известно о 4 прилетах

Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

Россияне били из минометов по Середино-Будской громаде. Известно о 4 прилетах 120мм калибра.

Обошлось без человеческих жертв и разрушений.

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