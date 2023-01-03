Россия обстреляла Сумскую область из минометов в течение дня 3 января. Известно о 4 прилетах
Во вторник, 3 января, российские захватчики нанесли удары с минометов по территории Сумской области
Об этом сообщает глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
Россияне били из минометов по Середино-Будской громаде. Известно о 4 прилетах 120мм калибра.
Обошлось без человеческих жертв и разрушений.
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