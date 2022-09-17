Россия обстреляла Сумскую область из минометов и САУ. Поврежденные дома
За день, 17 сентября, от российских обстрелов из минометов и САУ пострадали 3 громады Сумской области
Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.
От россиян пострадали Середино-Будская, Белопольская и Шалыгинская громады. Зафиксировано около 34 прилетов.
Середино-Будская громада:
С 13:20 россияне обстреливали громаду из минометов – 5 прилетов.
Белопольское громада:
В 15:20 был минометный обстрел – 14 мин. В одном и сел громады поврежден частный дом мирных жителей, выбиты стекла в нескольких домах и поврежден автомобиль.
Шалыгинская громада:
После 16.00 враг совершал обстрел из САУ – 15 прилетов. В результате обстрела, у людей в сеннике сгорело около 2 тонн сена.
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