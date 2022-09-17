English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Россия обстреляла Сумскую область из минометов и САУ. Поврежденные дома

Россия обстреляла Сумскую область из минометов и САУ. Поврежденные дома

17 сентября, 2022 суббота
23:08
война с Россией

За день, 17 сентября, от российских обстрелов из минометов и САУ пострадали 3 громады Сумской области

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий.

От россиян пострадали Середино-Будская, Белопольская и Шалыгинская громады. Зафиксировано около 34 прилетов.

Середино-Будская громада:

С 13:20 россияне обстреливали громаду из минометов – 5 прилетов.

Белопольское громада:

В 15:20 был минометный обстрел – 14 мин. В одном и сел громады поврежден частный дом мирных жителей, выбиты стекла в нескольких домах и поврежден автомобиль.

Шалыгинская громада:

После 16.00 враг совершал обстрел из САУ – 15 прилетов. В результате обстрела, у людей в сеннике сгорело около 2 тонн сена.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Украина
Россия
Сумщина
Военные новости
Читайте также:
Путін
14 сентября, 2022 среда
Путин уже готов признать и принять поражение РФ в войне с Украиной, - ISW
Ентоні Блінкен
17 сентября, 2022 суббота
Блинкен объяснил, почему США не признают РФ государством – спонсором терроризма
Скіпетр британських королів
15 сентября, 2022 четверг
После смерти Елизаветы II ЮАР требует у британцев вернуть бриллиант весом в 500 каратов
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.97
    Покупка 39.97
    Продажа 40.83
  • EUR
    Покупка 39.67
    Продажа 40.77
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
17 сентября
23:06
Лех Валенса
Этот день в истории: Красная армия ворвалась на Запад Украины, в Польше образовался независимый профсоюз "Солидарность"
22:32
В центре Херсона стрельба. Россияне говорят о "контртеррористической операции"
22:16
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 17 сентября
22:15
Эксклюзив
Виталий Портников
Гарантии безопасности для Украины будут тогда, когда Путин будет точно знать, что прилетит ответ за его ядерную кнопку, - Портников
21:57
Владимир Зеленский
"Получены новые доказательства пыток, которые применялись к похороненным там людям": Зеленский прокомментировал ситуацию в Изюме
21:09
Эксклюзив
Российские генералы бегут от ответственности, поэтому на передний план продвигают Кадырова и Пригожина, - Марк Фейгин
20:46
На фото Каховская ГЭС
Россияне возле Каховки затопили 9 железнодорожных вагонов, чтобы легче было убегать через Днепр, - Генштаб
20:26
За сутки враг нанес 4 ракетных и 15 авиационных ударов, - Генштаб
20:19
Эксклюзив
Среди оккупантов вырос спрос на дешевые автомобили для побега из Херсона в РФ, - советник мэра Херсона
20:03
ЗАЭС снова подключили к украинской энергосети, - МАГАТЭ
20:00
Эксклюзив
После мощного контрнаступления ВСУ в Харьковской области произошел поворотный момент, - Фейгин
19:53
Эксклюзив
Самый дешевый в мире украинский многоразовый ударный дрон Punisher наводит ужас на оккупантов, - разработчик Музыка
19:40
ВСУ показали, как украинский дрон Punisher уничтожает оккупантов
19:27
Эксклюзив
Ключевыми узлами обороны российских войск в Луганской области могут быть Сватово и Старобельск, - военный эксперт Катков
19:23
Российские солдаты
В Украине ликвидировали российских подполковника, майоров и лейтенанта, - офицер ВСУ Штефан
18:58
Нардеп-"слуга" приехал в освобожденный Тростянец в свитере с буквой V
18:36
Эмблема Генштабу ЗСУ
Генштаб ВСУ подтвердил уничтожение более 180 оккупантов в Херсоне
18:30
Эксклюзив
Россияне не готовы к зимней кампании, – генерал Скшипчак
18:24
Обновлено
Россияне обстреляли Краматорск: ранены 5 человек, в том числе ребенок, повреждены дома
18:03
В освобожденной Казачьей Лопани обнаружили застенок оккупантов
18:03
Российские подлодки тренируются выпускать ракеты вблизи Аляски, - Reuters
17:45
В Изюме россияне уничтожили всю семью Столпаковых: дедушку, бабушку, отца, мать, ее сестру и дочерей 6 и 9 лет
17:26
Всемирный банк
Всемирный банк выделит 30 миллиардов долларов для борьбы с продовольственным кризисом
17:26
На вилле Киселева в оккупированном Крыму неизвестный сжег автомобили
17:15
Эксклюзив
Власть России боится собственный народ больше, чем вооруженных уголовников, - Марк Фейгин
17:07
Полномасштабная война РФ против Украины: 43 спасателя погибли, еще 144 получили ранения
16:57
Андрей Мельник
Мельник ответил на заявление военных бундесвера о помощи Украине с термином "каннибализация"
16:42
"В стране иллюзий" наконец-то можно слушать легально: альбом группы "Димна Суміш" появился на цифровых платформах
16:40
В поселке возле Мелитополя, куда передислоцировались россияне, прогремели 5 взрывов
16:35
Кая Каллас
Премьер Эстонии призвала увеличить объемы помощи Украине на фоне успехов ВСУ
16:22
Россияне называют постановкой массовые убийства в Изюме, - Центр при СНБО
16:20
Эксклюзив
ВСУ – лучший модератор изменений в планах российских оккупационных войск, - представитель Восточной группировки войск Череватый
16:15
На освобожденной Харьковщине развернут мобильные госпитали, - Ляшко
16:01
Эксклюзив
В деле Гонгадзе важно узнать, не было ли это убийство спецоперацией Кремля, - адвокат Теличенко
16:00
Эксклюзив
Путин приказал перевести экономику в условия военного положения, - польский генерал
15:46
Штайнмайер обещает Украине бессрочную поддержку
15:46
В Украине ликвидировали двух российских лейтенантов и майора, - офицер ВСУ Штефан
15:41
"Буча, Изюм, Азов". Украинская художница устроила перформанс в Таллинне
15:18
Украинские морпехи за 6 дней уничтожили более 33 оккупантов, 13 российских бронемашин и склад с боеприпасами
15:17
Эксклюзив
Оккупанты блокируют интернет, чтобы дети в оккупации не могли учиться онлайн, - глава Запорожской ОВА
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV